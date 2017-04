Mardinli İş Adamları Yeni Yönetimini Seçti!

Kısa adı MARİŞ olan Mardinli İş Adamları Derneği yaptığı olağanüstü genel kurulunda Abdulkadir AKKUŞ başkanlığında Nisan 2020 ye sürecek yeni yönetim kadrosunu seçti.

Divan başkanlığını Mehmet MAZİ, Divan başkan yardımcılıklarını Hatip ALGÖZ ve Seyfullah ATÇI nı yaptığı kongre MARİŞ başkan yardımcısı Mehmet Remzi TANIŞ'ın yaptığı açılış konuşması ve geçmiş dönemin raporlarının okunmasının ardından söz alan Mardinli İş Adamları Derneği Başkanı A.Kadir AKKUŞ " 2. yılını doldurmaya hazırlanan MARİŞ'te hep birlikte yeni bir dönemece geldik. Hem MARİŞ'i hem de güzel Mardin'imizi Türk ekonomisinde, Türkiye gündeminde daha üst seviyelere taşımak üzere bugün gerekli olan yeni adımları sizlerin de katkısıyla birlikte planlayacağız. Ben öncelikle Eylül 2016 tarihinde devraldığım başkanlık görevimde, bugüne kadar benimle birlikte yürüyen tüm üyelerimize ve yönetim kurulumuza değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bugüne kadarki çalışmalarımızın neler olduğunu hepiniz yakından takip ettiniz, biliyorsunuz. Her ay düzenli olarak bir araya geliyoruz. En son Nisan ayında sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal'ında katıldığı kalabalık bir organizasyon gerçekleştirdik.

Aradan geçen sürede pek çok sivil toplum örgütünden ödüller aldık. Her birinden ayrı ayrı gurur duyduk.



Her platformda Mardin'i, Mardin'e yatırım yapmanın heyecanını bir vesile ile anlatmaya çalıştık. Siyasetten önemli isimlerle temas kurduk, ziyaretlerde bulunduk.

İş adamlarımızın hizmetine sunduğumuz tüm etkinliklerle MARİŞ'i biraz daha bilinir hale getirmeye çalıştık. Elbette ki iyi niyetli tüm bu girişimlerimizin derneğimize gelecekte bir geri dönüşü olacaktır.

Ancak yeterli midir? Değildir... Mardin'in hak ettiği yeri alması için, Mardin'in dünya markası olması için daha fazla heyecanla ve şevkle çalışmaya, daha fazla güç birliği ve işbirliği yapmaya, daha fazla katkıya, daha fazla fikre, daha fazla projeye ihtiyacımız var.

Bu noktada hepimizin bu hedeflerde iyi niyetli ve istekli olduğumuzun farkındayım.

Ama bazen yeni ekiplerle, kani tazeleyerek bu yolda hızlanmaya gerek duyabiliyoruz.

Işte bu nedenle bugünkü genel kurulumuzda, Mardin aşkımızı arkamıza alarak bir yenilenmeye doğru gidiyoruz. Yeni bir yönetim kurulu kadrosu ile yeni dönemi açıyoruz.

Sevgili hemşehrilerim,

Görevler, koltuklar gelip geçicidir. Aslolan ortak hedefler, ortak amacımızdır.

Eskinin yeni olanlara desteği, yenilerin de eskiye olan saygısı devam ettiği surece Mardinli hemşeriler olarak güzel şehrimiz için ulaşamayacağımız hedef yoktur. hepimize aydınlık bir gelecek için başarılar temenni ediyorum." Dedi.

Dilek ve temenniler Bölümünde söz alan Divan Başkanı ve Bahçelievler İBB meclis üyesi Mehmet MAZİ Mardinli İş adamlarının hak ettiği kurumsal kimlik çatısı altında birleşebilmesi ve Mardin için proje üretebilmesi için MARİŞ'in çok önemli misyon üstlendiğini söyledi.

Kongrenin son bölümünde söz alan MARİŞ Başkan yardımcısı ve Mardinliler Derneği Başkanı iş adamı Nedim KAYA yaptığı konuşmada "MARİŞ üstlendiği misyon açısından diğer Mardin derneklerinin her zaman bir adım önde olmak zorundadır. Gerek yeni seçilen yönetim kurulumuz gerekse derneğimizin bütün unsurları bu misyonu başarıyla gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve yeteneğe sahiptir. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi. Mardinli İş Adamları kongresi sonunda oluşan yeni yönetim kurulu şöyle oluştu.

YÖNETİM KURULU ASİL

1-ABDULKADİR AKKUŞ

2-SABAHHATTİN FİDAN

3-MEHMET REMZİ TANIŞ

4-ABİDİN KURT

5-NEDİM KAYA

6-EZGİ ESNİK GÜNAY

7-YUNUS EMRE İLHAN

8-MAHMUT KILIÇ

9-TALAT BOZKURT

10-ERCAN ELVEREN

11-ONUR GÖZEN

12-YUSUF ZİYA AYDIN

13-MEHMET EMİN BALLI

YÖNETİM KURULU YEDEK

1-SIRAÇ YAY

2-ABDULLAH TACAR

3-MEHMET ORHAN ERİMAN

4-SEYFULLAH ATÇI

5-MEHMET ABDAR

6-MURAT FİDAN

7-HÜSEYİN BOZKURT

8-MEHMET AKKUŞ

9-MEHMET ARİF EKSAN

10-HAKKI ÖZGÜN

DENETİM KURULU ASİL

1-FEYZİ BAŞARAN

2-NAİL ÖZÇELİK

3-UĞUR ABDAR

DENETİM KURULU YEDEK

1-ARZU SİDAL

2-İBRAHİM GÜNAY

3-MARUF GENÇ

TAHKİM VE DİSİPLİN KUURULU ASİL

1-EDİP SANCAR

2-FAHRETTİN KILIÇ

3-VEYSİ DAŞ

TAHKİM VE DİSİPLİN KURULU YEDEK

1-ALİ İÇTEN

2-ZÜBEYR SAVCI



MARDİN DERNEKLERİ FEDERASYONU DELEGELERİ

1,ABDULKADİR AKKUŞ

2-SABAHATTİN FİDAN

3-MEHMET REMZİ TANIŞ

4-EZGİ ESNİK GÜNAY

5-ONUR GÖZEN

6-MAHMUT KILIÇ