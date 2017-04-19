Mardin Vali Yardımcısı Mendeş Açığa Alındı

MARDİN Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.



Kaymakamlar ve valiler kararnamesi ile Mardin Vali Yardımcılığı görevine atanan eski Çaldıran Kaymakamı Mustafa Mendeş, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak açığa alındığı öğrenildi. Vali Yardımcısı Mendeş'in yürütülen soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere geçici olarak görevden alındığı öğrenildi.



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