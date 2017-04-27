Mardin Vali Yardımcısı Fetö'den Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş tutuklandı.

Mardin Vali Yardımcısı Fetö'den Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra açığa alınan Mustafa Mendeş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mendeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Mehmet Salih Keskin/İHA)

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