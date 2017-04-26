Mardin 'Uçurtma Festivali' Ile Renklendi

Bilinen tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan'Dillerin ve dinlerin kavşak noktası' olarak nitelendirilen Mardin'de düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali'nde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Mardin Müze Müdürlüğü'nün düzenlediği Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkılma Ajansı (DİKA) ve Müze Müdürlüğü işbirliği ile farklı ülkelerden gelen profesyonel uçurtmacılar, kar amacı gütmeyen uçurtma platformu olan Martı Uçurtma Kulübü' üyelerinin katılımı ile Uluslararası Uçurtma Festivali düzenledi. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan'ın koordinasyonunda hazırlıklarına aylar öncesinden başladığı festival için müzedeki eğitim atölyelerinin desteğiyle yaklaşık 5 bin çocuk kendi yaptıkları uçurtmalar ile festivale katıldı. Uçurtmalarını yapmak isteyen katılımcılar için oluşturulan uçurtma yapım atölyesinde uçurtma yapılışı uygulamalı gösterildi.



TAŞ EVLER ARASINDA KARNAVAL HAVASI



Festivalin başlaması ile birlikte yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak özelliği ile SİT alanı kapsamındaki tarihi Mardin caddeleri karnaval alanına döndü. Sokak müzisyenleri, akrobatlar, tahta bacaklar, bisikletliler, yörede çöp taşımada kullanılan yük hayvanları, Rahvan atlarının ve kostümlü grupların katıldığı rengarenk bir kortej yürüyüşü ile festival başladı. Festivalde yaklaşık 200 evin damından uçurulan uçurtmalarla ortaya görsel şölen çıktı.



DİLEK FENERLERİ UÇURULDU



Hazırlanan alanda yiyecek-içecek ve alışveriş stantları, çocuklar için oyun alanları, 'Eski Çocuk Oyunları Atölyeleri' ve profesyonel uçurtmacıların gösterilerini izlemek için parkurlar oluşturuldu. Gün boyu dans, oyunlar, yarışma ve yerel sanatçıların konserleri ardından, tüm uçurtma sevenlerin aynı anda uçuracağı binlerce dilek feneri ile gökyüzüne bırakıldı. Yüzyıllardan bu yana kültürel çeşitliliğin zenginliği ile bir arada kardeşçe bir yaşamın sürdürüldüğü kentte, 4 gün yaşam renklenirken akşam saatlerinde binlerce dilek feneri aynı anda gökyüzünde salınınca ortaya etkileyici görüntü çıktı. Midyat ve Savur ilçelerinde de sürdürülen etkinlikte gökyüzü uçurtmalarla doldu taştı. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, Mardin'de uçurtmanın sadece çocukların değil büyüklerin de geleneksel oyuncaklarından biri olduğunu anlatırken şöyle dedi:



"Yüzyıllardır Evlerin damlarından rüzgara salınan rengarenk uçurtmalar Mezopotamya Ovası'na doğru dans ederek baharın gelişini selamlar. Bu festivali çocukların yüzleri gülsün için ve mutlu umutlu bir gelecek için öncelikle ve terörle anılmayan bir Mardin ve hayatın normale dönmesi için düzenledik. Ayrıca aylardır siftah yapmayan esnafa moral, buraya gelmekten çekinen herkese 'Burda güvendesiniz bu harika şehri gelin görün' demek için etkinliği uluslararası boyuta taşıdık. Uçurtma ki farklı düşünen farklı kuşaktan olan herkesi bir araya getiren birbirini tanıma, anlama fırsatı sağlıyan birleştirici gücü olan bir oyuncak. İnsanın oyun ihtiyacını sosyalleşerek gideren Mardin semalarına inanılmaz yakışan bu uçurtmayı uçuralım barış için kardeşlik için bir arada özgürce yaşamak için Vali Mustafa Yaman, DİKA genel sekreteri Yılmaz Altındağ ve katkı sunan herkese çok teşekkür ederiz. Mardin ve Mardinliler bu geleneksel gökyüzü şölenini ve karnavalı kentinin güzelliklerini dünyayla paylaştı."