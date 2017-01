Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu Suriyelilere Umut Oldu

Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu Başkanı Lütfü Günlüoğlu, yaklaşık 5 yıldır savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli misafirlere çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.



Ülkelerinde yaşanan çatışmalardan dolayı mağdur olan Suriyelilere yardım elini uzatmak için Aralık 2012 yılında kurulan Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu, Suriyeli ailelere çeşitli yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Mardin'de faaliyet gösteren 50'ye yakın sivil toplum örgütünü bünyesinde barındıran platform Başkanı Lütfü Günlüoğlu, çalışmalarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu olarak kuruldukları günden beri kentte bulunan Suriyelilere yardımlarda bulunmaya devam ettiklerini kaydeden Günlüoğlu, kışın özellikle battaniye, yatak, giyecek ve yiyecek yardımında bulunduklarını söyledi. Mardin'de yerleşik bulunan Suriyelilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadıklarını aktaran Günlüoğlu, yardım çağrısında bulundu. Günlüoğlu, "Hayırseverlerden ricamız mümkün mertebe bize yardımcı olmaya çalışsınlar" dedi.



"5 yıldır her gün yardım yapıyoruz"



Platform Başkanı Günlüoğlu, "Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu olarak yaklaşık 5 yıldır Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Gıda ve giyecek yardımların yanı sıra nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Tabi bize gelen yardımlar çok yetersiz. Mardin'de yerleşik bulunan 2 binden fazla Suriyeli aile kaydımız bulunmaktadır. Bizler bu ailelere günlük yardımlarda bulunuyoruz. Örneğin her sabah binden fazla ekmek dağıtıyoruz. Zaman zaman devletin ödemediği, yapmadığı hizmetleri bizler nakit karşılığı olarak yapıyoruz. Özellikle gözlük ve ilaç alımlarında bütçemize göre yardımcı oluyoruz" diye konuştu.



"Rahat bir yaşama kavuşmalarını arzuluyoruz"



Gelen yardımların yetersiz olmakla birlikte hiç yoktan iyi olduğunu kaydeden Günlüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizim amacımız ve hedefimiz; Suriyeli kardeşlerimizin daha rahat bir yaşama ve huzura kavuşmalarıdır. Maddi ve manevi olarak elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Şuanda en çok elektrikli soba ihtiyaçları vardır. Aslında ben şunu söylemek istiyorum; bu insanlar ülkelerini bırakmış ve bize sığınmışlardır. Biz bu insanların dinine, ırkına, milliyetini, cinsiyetine bakamayız. Hiçbir zaman bu ayrımı yapmadık, yapmayacağız. Biz onlara sadece insan olarak bakıyoruz. Onlar bu ülkeye geldikten sonra bu memleketin toprağında, suyunda, havasında, ürünlerinde her hangi bir eksilme olmamıştır. Allah bereketini koymuştur. Temennimiz odur ki; bu insanlar bir an önce ülkelerine döner, barış ve huzur ortamına kavuşurlar. Onlar burada bulundukları müddetçe kendilerine her türlü kolaylığı ve yardımı yapmaya çalışacağız."



Özellikle kış aylarında hava şartlarının zorlaştığına dikkat çeken Günlüoğlu, herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini kaydetti. - MARDİN