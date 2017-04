Mardin Semaları Uçurtmalarla Renklenecek

OSMAN ÖKSÜZ - Mardin'de ilk kez düzenlenen "Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" kapsamında yurt içi ve dışından birçok kişi, evlerin damlarında bir araya gelerek uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturacak.



Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Müze Müdürlüğü iş birliğiyle 21-25 Nisan'da "Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" düzenlenecek.



İlk kez gerçekleştirilecek festival, sokak müzisyenleri, akrobasi ustaları, bisikletliler, kostümlü gruplar ve Rahvan atlarının yer alacağı kortej yürüyüşüyle başlayacak.



Ulusal ve uluslararası birçok profesyonel uçurtmacının da katılacağı festivalde, merkez ile Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde gönüllü öğretmenler ve 5 bin çocuğun katılımıyla hazırlanan uçurtmalar, gökyüzünü renklendirecek.



Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, AA muhabirine, kentte uçurtmanın sadece çocukların değil büyüklerin de "geleneksel oyuncağı" olduğunu söyledi.



Tarihi damlardan rüzgara salınan rengarenk uçurtmaların Mezopotamya ovasında baharın gelişini müjdelediğini dile getiren Erdoğan, kentin, bu geleneksel gökyüzü şölenini dünyayla paylaşmak için uluslararası buluşmaya hazırlandığını belirtti.



Festivalin ilk gününde Sabancı Kent Müzesi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na doğru kortejin hareketi sırasında, Mardin Kalesi'nden devasa uçurtmaların havalandırılacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet Meydanı'na varıldığında uçurtmaseverleri birbirinden ilginç gösteriler ve eğlence programları bekliyor olacak. Festival, eski Mardin'de yaklaşık 200 evin damından dalgalanacak en az 5 bin uçurtmayla tam bir görsel şölene dönüşecek. Akşam saatlerinde binlerce dilek fenerinin gökyüzünde salınmasıyla kentin mistik havası yıldızlarla buluşacak."



Mardin'in tanıtımına katkı sağlayacak



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da devletin bölgede ekonominin canlanması için yaptığı çalışmaların meyvesini verdiğini ifade etti.



Festivalin Mardin'in tanıtılmasına ve turizmine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Altındağ, şöyle devam etti:



"Dünyanın diğer ülkelerinden insanlar gelecekse, öncelikle Mardin için bir tanıtım olacak. Tanıtım her şeydir. Fransa, Ukrayna, Hindistan gibi ülkelerden katılım olacak. Bu ülkelere kendimizi tanıtmak için tonlarca para harcıyoruz. Bu festivalle hızlı şekilde turizm sezonuna girmiş olacağız. Bu tür etkinlikler Mardin'in turizm potansiyeline destek olacaktır."



Festivalin Mardin ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını bildiren Altındağ, festivale 5 bin kişinin katılmasının öngörüldüğünü anlattı.



Altındağ, "5 bin insan, burada su bile içse ekonomik katkısı olacak. Kaldı ki bu insanlar yatacak, dinlenecek, alışveriş yapacak ve yemek yiyecek. Ayrıca tamamen insan odaklı bir çalışma. Kentte ekonominin yanında insana verilen değeri de göstermektedir." şeklinde konuştu.



Ulusal ve uluslararası birçok uçurtma festivaline katıldığını belirten Zahit Mungan ise Mardin'deki etkinliği büyük heyecanla beklediğini söyledi.



Festivalde "Şahmeran" adlı uçurtmasını gökyüzüyle buluşturacağını kaydeden Mungan, "Diğer ülkelerden gelen profesyonel uçurtmacılar da Mardin semalarında uçurtmalarını uçuracak. Onlara hem Mardin'i gezdireceğim hem de yöresel yemekleri yedireceğim. İnşallah güzel bir festival gerçekleşir." ifadelerini kullandı.