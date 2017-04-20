Mardin Şehit Kaymakam Safitürk Anısına Yarış Düzenlendi

Şehit Kaymakam Safitürk anısına yarış düzenlendi



MARDİN'in Derik İlçesi'nde, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Derik Yol yarışı, renkli görüntülere sahne oldu.



Bahçelieveler Mahallesi'ndeki polis lojmanları önünde Kaymakam Hakan Kafkas'ın startını verdiği 2 kilometrelik koşulara ilçe ve bağlı köy okullarından toplam bin 4 kız ve erkek sporcu katıldı. Bu yıl ilki yapılan yarışlarda, bin 500 metre lise kız öğrenciler, bin 500 metre erkek öğrenciler ve 2 bin metre olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştirildi. 14 hakemin görev yaptığı parkurlarda yarışan öğrencilerin çoğu, bitiş çizgisiyle birlikte fenalık geçirdi. Fenalık geçiren öğrencilere, hazırda bekletilen sağlık görevlileri anında müdahale etti.



İlk kez yarışlara katılarak koşan Ceylan Key, Beritan Azlak, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen koşulara katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, daha sonraki yarışlara da hazırlıklı olarak katılacaklarını söyledi.



Yarışma sonrası Derik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, yarışlara katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yapmış olduğumuz bu etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu gün 23 Nisan programı kapsamında düzenlenen bu koşu sıradan bir koşu değildir. Biz burada özellikle Şehit Muhammet Fatih Safitürk anısını yaşatmak adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sizler sadece koşucu olmak için koşmadınız, ilçemizin geleceği için, ilçemizin huzuru ve güvenliği için, Derik İlçemiz'in daha emin ellerde olması için koştunuz. İnşallah bu tarz organizasyonlarımız devam edecek" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren 9 kız ve 9 erkek sporcuya, ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.