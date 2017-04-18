Mardin Savur'da Örgütün Sığınağı Ele Geçirildi

Savur'da örgütün sığınağı ele geçirildi



MARDİN'in Savur İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, örgütün sığınağı bulundu. Sığınağın içerisinde tuvalet, mutfak ve yatak bölmeleri bulunurken sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemeleri bulundu.



Savur İlçesi Taşlık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesinde kullandığı sığınağı olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Belirtilen bölgede önlem alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede yaptıkları aramada teröristlerin sığınağını buldu.



Sığınak içerisinde yaprılan arama ve incelemelerde çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam ve gıda malzemelerinin bulunduğu sığınak içerisi ise görenleri hayrete düşürdü. Tuvalet mutfak ve ile teröristlerin yatak odası olarak kullandıkları ayrı ayrı bölmelerden oluşan sığınağın tavanı, duvarı ve yer ise naylonla kaplandığı görüldü.



Bulunan sığınağın içerisinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada bir asker, gördüğü her şeyi tek tek detaylarıyla anlatıyor.