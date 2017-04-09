Mardin Savur'da 7 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi
Güvenlik güçleri, Mardin'in Savur ve Artuklu ilçeleri kırsalında iki günden beri devam eden operasyonlarda öldürülen 7 teröristin kimlik bilgilerine ulaştı.
Güvenlik güçleri, Mardin'in Savur ve Artuklu ilçeleri kırsalında iki günden beri devam eden operasyonlarda öldürülen 7 teröristin kimlik bilgilerine ulaştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin örgütün üst düzey sorumluları arasında yer alan Reber kod adlı Teyyüp Çam olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lıların arasında GAP-Urfa sorumlusu Firaz kod adlı Mahsum Ay, Savur bölge sorumlusu Şevger kod adlı Oktay Salman, Bismil bölge sorumlusu Çektar kod adlı Yusuf Kılınç ve Artuklu bölgesi eylem sorumlusu Serhat kod adlı teröristin de bulunduğunu belirtti. Kimliklerine ulaşılamayan 2 PKK'lının ise sorumlu düzeydeki teröristlere korumalık yaptıkları ve İran uyruklu oldukları tespit edildi.
GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN BAŞINA 300 BİN LİRA ÖDÜL KONMUŞTU
Savur ilçesinde devam eden operasyonda öldürülen 7 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listede yer aldığı da ortaya çıktı. 1984, Mardin doğumlu 'Reber' kod adlı Teyyüp Çam'ın örgüt sorumluları arasında olduğu ve İçişleri Bakanlığı tarafından başına 300 bin lira ödül konulduğu öğrenildi.
MEHDİ EKER'İN AİLE MEZARLIĞINA BOMBA KOYAN TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ
Öldürülen teröristlerden birinin ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Pınarbaşı köyü nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Çektar kod adlı Yusuf Kılınç olduğu tespit edildi. Kılınç'ın, 6 Nisan 2016'da, Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde otomobilindeyken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Sait Çelik olayının planlayıcısı olduğu öğrenildi. Teröristin ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'in annesinin mezarına 10 Eylül 2016'da el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili olduğu bildirildi. 2016 yılının Kurban Bayramı öncesi Bismil'in Tepe Mezarlığı civarında yürütülen arama faaliyeti sonucunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 ayrı noktada 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuştu.
BELEDİYE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI EYLEMİ
Ölü ele geçirilen PKK terör örgütünün GAP-Urfa sorumlusu Firaz kod adlı Mahsum Ay'ın ise 28 Ağustos 2015'te Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde iki polisin şehit edilmesi, 28 Eylül 2015'te Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye yönelik silahlı saldırı, 24 Aralık 2015'te Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devriye gezen trafik polisinin şehit edilmesi, 18 Aralık 2015'te Siverek ilçesi Şekerli Mahallesi'nde Ali Bülbül'ün evinde öldürülmesi eylemlerinin talimatını verdiği belirtildi. Mahsum Ay'ın, ayrıca 28 Mart'ta Siverek'te jandarma aracına kurulan mayınlı tuzağın ve aynı gün Sarıören Mahalle Muhtarı İbrahim İnco'nun aracında şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.