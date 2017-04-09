Mardin Savur'da 7 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi (2)

MARDİN VALİLİĞİ: PKK'LILARIN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU



Mardin'in merkez Artuklu ile Savur ilçeleri sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü bölge sorumlusu olmak üzere 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:



"Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında Savur bölge sorumlusu, Gap - Urfa bölge sorumlusu, Artuklu sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet el bombası ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir."



