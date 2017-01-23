İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 3 Yaralı

Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEK VE TABANCALI ÇATIŞMA

Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 3 kişinin tedavisi sürdürülüyor.

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