Mardin Müftüsü Çiçek Göreve Başladı

Mardin Müftülüğüne atanan İsmail Çiçek, cübbe giyerek görevine başladı.





İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Çiçek, Mardin'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Diyanetin varlık nedeninin irşad olduğu bilincinde olduklarını kaydeden Çiçek, "Üniversite hocalarımız, imam-hatiplerimiz, öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve şehrin dini önderleriyle her daim istişare toplantıları yapacağız. İstişare heyetimizle şehrin manevi imarının öncüleri olmaya devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Günümüzde gençlerin kafa karışıklığı içinde olduğunu belirten Çiçek, gençlere yönelik etkinliklere ağırlık vereceklerini aktardı.



Çiçek, "Cami gençlik kollarımızı, diyanet okuma salonlarımızı, öğrenci evlerimizi, gençlik çalışma merkezlerimizi birbirine entegre ederek insan yetiştirme sürecine katkı sunma arzusundayız. Personelimizle oluşturacağımız proje ofisinde Ar-Ge çalışmalarımızı yapacak, uygulanan projelere devam edeceğiz." dedi.



Konuşmanın ardından İl Müftü Yardımcısı İsmail Ünal, Müftü Çiçek'e cübbe giydirdi.



Müftü Çiçek, daha sonra din görevlerinin tebriklerini kabul etti.