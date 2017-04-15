Mardin Merkezli Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Artuklu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristle bağlantıları olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi Elmabahçe Mahallesi kırsalında 6 gün önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü sözde bölge sorumlusu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak içerisinde ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümanın incelemesi sonucunda Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, söz konusu teröristlerle bağlantısı olduğu tespit edilen Sabri İ., Gürsel Ç., Mehmet Ç. ve Fahrettin T. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MARDİN