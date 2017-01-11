Mardin Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Mardin merkezli Kocaeli ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanı 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mardin, Kocaeli ve İstanbul'da 29 Aralık 2016'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.