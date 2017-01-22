Mardin Kızıltepe de Terör Operasyonunda Çatışma Anları

Mardin Kızıltepe de terör operasyonunda çatışma anları(Tür: Yurt)

Mardin Kızıltepe de terör operasyonunda çatışma anları

(Tür: Yurt)

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