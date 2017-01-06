Mardin'in Ömerli Belediyesine Kayyum Atandı

Mardin'in Ömerli Belediyesine, İlçe Kaymakamı Erol Korkmaz kayyum olarak atandı.



Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ömerli İlçe Belediyesi Başkanı Süleyman Tekin'in yerine İçişleri Bakanlığının kararıyla Kaymakam Erol Korkmaz getirildi.



Atamanın ardından sabah saatlerinde belediye binasına gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri arama yaptı. Aramanın sürdüğü bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN