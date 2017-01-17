Mardin İlk Defa Uluslararası Tarım Fuarına Ev Sahipliği Yapacak

Mardin'de Ekonomi Bakanlığı ile Güneydoğu İhracatçılar Birliği tarafından desteklenen ve Nisan ayının ilk haftası açılacak olan 4. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarına 21 yabancı ülkeden 200 dolayında firmanın katılması bekleniyor.



Tarım İl Müdürü Ali Elçin, Mardin'de açılacak Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na müdürlük olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. Çiftçi ve üreticilerin yeni ekipman ve tarımsal donanımlarla tanışmalarının yararlı olacağını ifade eden Elçin "4. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın Mardin ilimizde olması üreticilerimizin, çiftçilerimiz için bir kazançtır. Çünkü bu fuarda daha çok çiftçilerimiz tarlada kullandığı makinelerini, ekipmanlarını fuarda teknolojiye daha uygun ve yeni teknolojiyi görme şansı olacaktır. Makine ekipmanlarından ziyade damla sulama açısından da önemli. Bunun dışında arıcılık, kümes hayvancılığı, besicilik, organik tarım, gübreleme, tohumculuk yönünden de farkındalık oluşturulacaktır. Mardin ilimizin çiftçileri için bir kazançtır. Biz de Mardin İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü olarak bu fuarda aktif olarak görev alacağız ve her türlü desteği de sağlayacağız. Bakanımızın da açıkladığı gibi milli tarım projesinde havza bazlı destekleme modeline geçildi. Bu havza destekleme modeli Mardin ilimizde daha çok mısır üretimi yapan çiftçilerimiz için damla sulama şartıyla destekleme kapsamına alındığı için Mardin'de özellikle sulama açısından önemlidir. Bunu da fuarda yerinde bizzat yeni teknolojileri görme şansları olacaktır" dedi.



Mardin'de açılacak fuara 21 devletten 200 firmanın katılmasını beklediklerini ifade eden fuar düzenleyicisi Mehmet Ünal, "Dışarıdan gelecek yabancı iş adamı, sanayici ve yatırımcılar bir gün Gaziantep'te gezecek. İki gün de Mardin'de gezi ve temaslarını sürdürecek. Heyet, Mardin'in tarihi, kültürel ve turistik alanları ile OSB'yi gezecek. Bu noktadan bakıldığından fuar Mardin ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacak" şeklinde konuştu. - MARDİN