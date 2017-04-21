Mardin Fidye Için Kaçırılan Iranlı Işadamı Nusaybin'de Rehin Tutulduğu Evde Kurtarıldı

Fidye için kaçırılan İranlı işadamı Nusaybin'de rehin tutulduğu evde kurtarıldı



Rehin tutulduğu evden çıkarılma anı



TÜRKİYE'ye ticaret yapmak amacıyla gelen ve 85 gün önce fidye için kaçırılan İranlı işadamı Ziyaeddin Muhammed Nejad, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde polisin düzenlediği başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişinin ifadesi sürüyor.



İran'ın Urmiye kentinde tekstil işletmeciliği yapan işadamı Ziyaeddin Muhammed Nejad, ticaret için geldiği Türkiye'de daha önceden tanıştığı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı. Kendisini kaçıran kişilerin çektiği video ile ailesinden fidye istenen Nejad, polisin sıkı çalışması ile 85 gün sonra kurtarıldı.



Nusaybin İlçesi Gırnavaz Mahallesi Baraj Caddesi üzerindeki bir evde tutulduğu tespit edilen İran uyruklu işadamı Nejad, sabah saatlerinde Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla sağ olarak kurtarıldı. Nusaybin Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilen Nejad, müşahede altına alındı.



Hastanede gazetecilere konuşan İranlı işadamı Nejad, 85 gün sonra kendisini sağ olarak kurtaran Nusaybin polisine teşekkür etti. Fidye için kaçırıldığını belirten Nejad. "85 gün önce fidye için beni kaçırdılar. Beni zincirle bağladılar, işkence ettiler. Videomu çekip aileme 'eğer parayı vermezseniz, polise giderseniz oğlunuzu öldürürüz' dediler. Allah Türk Devleti ve Türk Polisi'nden razı olsun. Benim için çok zahmet çektiler, canımı kurtardılar" şeklinde konuştu.



İranlı iş adamının kaçırılması ve rehin tutulmasıyla ilgili 8 kişi Nusaybin Polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.



Türkiye'ye geldikten sonra kaybolan İranlı işadamı Nejad'ın ailesinin başvurusu üzerine hem İran, hem Türkiye polisi arıyordu.