Mardin Emniyet Müdürlüğünde Yangın Tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.



AFAD Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Mehmet Garguli ve yangın söndürme şefi Ahmet Eryıldız tarafından emniyet personeline, yangın söndürme konusunda eğitim verildi.



Eğitimin ardından emniyet personelinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı yapıldı.