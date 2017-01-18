Mardin, "Emitt Fuarı"Na Hazırlanıyor

Mardin'de, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katılım öncesi toplantı yapıldı.





Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 26-29 Ocak'ta İstanbul Tüm Fuarcılık Yapım Anonim Şirketi (TÜYAP) Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, sergilenecek ürünler konuşuldu.



Fuarda, Mardin Turizm ve Otelciler Derneği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlünce açılacak stantlarda, kentin hem kültürel hem de tarihi yapıları tanıtılacak.



Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın, Mardin'in tanıtımına ve kültürel çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.



Aydın, "Fuarda Mardin'in hem tarihi hem de kültürel yapısını en iyi şekilde tanıtmak için gayret sarf edeceğiz." dedi.



Toplantıya, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve diğer yetkililer katıldı.