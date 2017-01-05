Mardin'e Tayini Çıkan Müftüye Veda Yemeği

Samsun'un Bafra ilçesinde tayini Mardin'e çıkan müftüye veda yemeği verildi.



Bafra'da 2 yıl ilçe müftülüğü görevinde bulunan ve Mardin İl Müftüsü olarak tayini çıkan İsmail Çiçek'e Bafra Müftülüğüne bağlı din görevlileri dernekleri tarafından Bafra Davet ve Toplantı Merkezi'nde verilen yemeğe Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Müftüsü Veysel Çakı, Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, eski Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, din görevlileri ve muhtarlar katıldı.



Belediye Başkanı Zihni Şahin yemek öncesi yaptığı konuşmada, "Ayrılıklar hüzünlü oluyor. Bir araya geldiğimizde seviniyoruz. Hocamız Bafra'ya geldiğinden beri hep beraber olduk. Her konuda elimizden geldiğince destek verdik ve birlikte güzel hizmetler yaptık. Bafra'da ilklerin adamı oldu. Bafra'mızda güzel hizmetlere vesile olduğu için kendisine bütün Bafralılar adına belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum" dedi.



İl Müftüsü Veysel Çakı da Mardin'e tayini çıkan Müftü İsmail Çiçek'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.



Duygulu anlar yaşayan Müftü İsmail Çiçek, "Zaman çok çabuk geçiyor. Daha dün eşyayı taşımadan bugün tekrar toplamaya başladık. Bafra'da çok güzel günlerimiz oldu. Hepinize hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Mardin'e tayini çıkan Müftü İsmail Çiçek'e protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. - SAMSUN