Mardin'e Bağlı 7 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerine bağlı 7 mahallesinde bu sabah saat 08.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesi sözde Kerboran kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 08.00 itibari ile ilimiz Midyat ilçesine bağlı Yumurtalı, Marenka, Doluca mahalleleri ve Dargeçit ilçesine bağlı Tanyeri, Begendi, Güvenli ve Yeşilöz Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - MARDİN