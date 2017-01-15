Mardin Dünyanın En Uzun Adamı Kösen'e Müsiad'tan Gönüllü Üyelik Verildi

Müsiad Mardin Şubesinin yapılan 6'ıncı Genel kurulunda dünyanın en uzun boylu adamı olan Mardin'li Sultan Kösen'e gönüllü üyelik verildi. Genel kurulana katılarlar gönüllü üyelik verilen Sultan Kösen ile fotoğraf çektirmek için adeta kuyruğa girdi.



Mardin'de bir otelde düzenlenen MÜSİAD Mardin Şubesinin 5'ınıcı Genel kuruluna, Vali Mustafa Yaman, protokol üyeleri, STK Başkanları, işadamları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler ile dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen katıldı. MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kassap güven tazelediği kongrede yaptığı konuşmada, ekonomik durgunluğun önüne hükümetin ilan ettiği cazibe merkezlerinin aktifleştirilmesiyle geçileceğine inandığını söyledi. Ortadoğu coğrafyasında ve Türkiye'nin etrafında büyük sıkıntılar yaşandığını ancak, Türkiye'nin yoluna devam edeceğini vurgulayan Kasap, "Ekonomi alanında yaşanan gelişmelere değinecek olursak, gelecekle ilgili umudumuzu korumaktayız. Ülkemizin her türlü saldırıya maruz kaldığı son günleri de sabırla, metanetle atlatacağız. Bizler iş alemi olarak mücadele sürecinde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Ekonomideki kaybımızı telafi edebilmek adına reel sektörü destekleyen, üretimi ve ihracatı önceleyen, büyüme ve istihdamı önemseyen reformların biran önce hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Ülkemizin aleyhinde sürdürülen tüm karalama kampanyalarına rağmen, Mardin iş dünyası olarak ülkemize ve ekonomimize güvenmekteyiz. Yatırım aşkımızla, üretim aşkımızla, yardımlaşmadan asla taviz vermeyeceğiz"dedi.



Mardin Valisi Mustafa Yaman ise, 28 yıllık geçmişi olan MÜSİAD'ın önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "MÜSİAD'ın Türkiye'de yaptıklarını ve yapacaklarını yakından grurla takip ediyoruz. MÜSİAD'ın özellikle son yıllarda bütün dünyaya açılması ve dünyanın her tarafına üretim, iş adamı ve ticaret götürmesi ülkemiz için büyük kazanımlardır"diye konuştu.



Genel kurulda yeni üye olanlara üyelik rozeti takılırken, dünyanın en uzun boylu adamı olan Sultan Közen7e de gönüllü üyelik verildi. Dünyanın en uzun boylu adamı olan Kösen'e rozetini Vali Yaman ve MÜSİAD Şube Başkanı Kasap, boynuna elleri yetişsin diye platforma çıkarmadan taktı. Programda kısa bir açıklama yapan Kösen, zor günler geçiren ülkenin ekonomisine katkı sağlamaya çalışan MÜSİAD'ı tebrik ederek kendisinin de bu çorbada bir tuzunun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İş Dünyasına ilk adımını atmanın mutluluğu içinde olduğunu ifade eden 35 yaşındaki Kösen, işadamlarını Mardin'e yatırım yapmaya davet etti.