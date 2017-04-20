Mardin'den Suriye'ye un yardımı



MARDİN - Mardin İl Müftülüğünce temin edilen 21 tır un Suriye'ye gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında Mardin İl Müftülüğü tarafından temin edilen 21 tır yardım malzemesi Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen uğurlama törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Müftüsü İsmail Çiçek, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, STK temsilcileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, son bir haftada Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile komşu Suriye'ye 32 tır insani yardım malzemesi gönderildiğini, bunu da sevindirici olduğunu belirtti. Vali Yaman, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan ise "Mardin İl Müftülüğümüzün öncülüğünde gerçekleştirilen yardım tırları kampanyasında aranızda olmaktan dolayı son derece mutluyum, onurluyum. Çünkü şuanda 21 tane yardım tırını bir anda görünce insanın gururlanmaması mümkün değildir. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de 'Müminler ancak kardeştir' diyor. Kardeşliğin gereği olarak yanı başımızda, burnumun dibinde insanlar katlediliyorsa burada Mardin halkı olarak buna seyirci kalamazdık. Allah razı olsun. Bu organizasyonu yapan başta il müftümüz ve çalışanlara teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah, hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.

Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyanın büyük bir gayretle sürdürüldüğünü belirtti. Tırlarda un çuvalları olduğunu aktaran Çiçek, kampanyaya büyük destek veren Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'a ve hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptığı dua ile tırlar, Suriye'ye uğurlandı.