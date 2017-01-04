Mardin'den Haleplilere 4 Tır Yardım

Mardin'de "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan 4 tır bölgeye gönderildi.



Türkiye Diyanet Vakfı ve Mardin Müftülüğü tarafından düzenlenen kampanya kapsamında temin edilen, ilk yardım, temel ihtiyaç, gıda ve giyecek yardımlarının yüklendiği tırların uğurlanması için tören düzenlendi.



Müftülük önünde düzenlenen törende konuşan İl Müftü Vekili İsmail Ünal, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde çok zor günlerin yaşandığını dile getirdi.



Yaşanan kötü duruma karşı Müslüman ve insan olarak duyarsız kalamayacaklarını belirten Ünal, Türkiye'nin dört bir tarafından on binlerce yardım tırının bu kapsamda Halepliler için yola çıktığını aktardı.



Ünal, Mardin'de de yardım kampanyası başlattıklarını ve kampanyanın devam ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:



"Mardin'den bugün 4 tırı dualarla göndereceğiz. 4 tır yardım Mardin merkez ile ilçelerinden toplandı. Yardımlarımız hala devam ediyor. Kısa mesaj yoluyla 10 lira bağış yapılabileceği gibi bankaların ilgili hesaplarına da yardımda bulunabiliriz. Rabbim yardım yapanların yardımlarını kabul etsin inşallah. Suriye'deki kardeşlerimizin de Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.



Toplanan yardımların 350 bin lira değerinde olduğunu aktaran Ünal, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.



Ünal, yardım malzemeleri arasında mont, bot, çocuk elbiseleri, battaniye, yakacak da bulunduğunu bildirdi.



İlçe müftüleri ve din görevlilerinin de katıldığı törende yardım malzemesini taşıyan tırlar dualarla uğurlandı.