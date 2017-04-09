Mardin'deki Trafik Kazası
Mardin'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Rıza Yılmaz, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.
Mardin'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Rıza Yılmaz, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.
Ailesi ve yakınları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın (30), Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmak üzere Numune Evler Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'ndeki babaevine getirildi.
Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi aynı mahallede bulunan İmam-ı Azam Camisi'ne götürüldü. Yılmaz'ın eşi Meryem Yılmaz ve çocukları burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı Ağalar Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk ve vatandaşlar katıldı.
İki çocuk sahibi Yılmaz'ın 7 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.
Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Mazıdağı Derik karayolu Şanlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ömürlü Köyü Muhtarı Bozan Delek yönetimindeki otomobil ile çarpışmış, kazada, polis memuru Ali Rıza Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan muhtar Delek ve polis memuru Sedat Balıkçı, Mardin Devlet Hastanesine kaldırılmış, Sedat Balıkçı müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.