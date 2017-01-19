Mardin'deki Terör Soruşturmalarında 372 Kişi Tutuklandı

Mardin'de terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK soruşturmaları kapsamında şu ana kadar 372 kişinin tutuklandığı bildirildi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ/PDY ve PKK soruşturmalarında şuana kadar 372 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde FETÖ/PDY ve PKK örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bin 315 kamu personeli açığa alınmış olup, yine yürütülen soruşturmalar kapsamında 372 kişi tutuklanmıştır. İlimizde görevli bulunan bin 144 kamu personeli ise ihraç edilmiştir. Ayrıca son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere göre 41 dernek, 1 vakıf, 11 okul, 8 dershane, 7 öğrenci yurdu ve 1 radyo kapatılmış, 2 kamu görevlisi görevine iade edilerek, 5 dernek, 1 vakıf ile 1 gazete tekrar açılmıştır" denildi. - MARDİN