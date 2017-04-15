Mardin'deki Terör Operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin şehit olduğu saldırıları gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 PKK'lı terörist ile onlara yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 5 zanlının tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına yönelik bombalı araçla saldırı eylemi başta olmak üzere 11 askeri personelimizin, 4 emniyet mensubumuzun, 2 geçici güvenlik korucumuz, 3 sivil vatandaşımızın şehit edilmesi ile 3 emniyet mensubumuz ve 4 askeri personelimizin yaralanmasına neden olan 14 terör eyleminin faili oldukları değerlendirilen, sözde GAP-Ruha kırsal alanında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 2 terörist, 27 Mart'ta silahlarıyla ele geçirilmiş, ayrıca bu şahıslara yardım ve yataklık yapan 7 şahıs, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınmıştır."



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Derik ve Mazıdağı ilçesi kırsalında müşterek operasyonlar ve arama tarama faaliyeti yaptığı ifade edilen açıklamada, operasyonlarda 10 kalaşnikof, biksi makineli tüfek, G3 piyade tüfeği, Thomson marka otomatik tüfek, Wolf marka tabanca, RPG7 roketatar, 13 el bombası, 82'lik havan, 7 havan mühimmatı, havan dip tablası, 7 antitank roket mühimmatı, 8 antipersonel roket mermisi, 4 M79 füze mühimmatı, 7 roketatar ve 21 uçaksavar mermisi, 39 antipersonel roket mühimmatı, 47 roket sevk fişeği, 45 kalaşnikof şarjörü, 8 bin fişek, 85 el bombası gövdesi, yaklaşık 30 metre saniyeli fitil, tol serisi alıcı-verici devre, 100 metre kablo, 2 infilak kapsülü, 10 elektrikli kapsül, 2 koli bandı, 5 Kanas şarjörü, namlu, 4 M-16 şarjörü, roket mühimmatı, 3 dürbün, 8 hücum yeleği, gaz maskesi, 4 kütüklük takılı palaska, 2 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda fünye, örgütsel doküman, dijital materyal ile yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi.



Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'sinin cezaevine gönderildiği aktarılan açıklamada, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerlerinin salıverildiği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.