Mardin'deki Fetö/pdy Soruşturması - Vali Yardımcısı Mendeş Tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra açığa alınan Mendeş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mendeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.