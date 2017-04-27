Mardin'deki Fetö/pdy Soruşturması - Vali Yardımcısı Mendeş Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, tutuklandı.

Mardin'deki Fetö/pdy Soruşturması - Vali Yardımcısı Mendeş Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra açığa alınan Mendeş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mendeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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