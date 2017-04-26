Mardin'deki Fetö Operasyonunda 6 Gözaltı

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Mardin'de 6 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde yürütülen soruşturma çerçevesinde, 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda Mardin'de hakkında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MARDİN