Mardin'deki Fetö Operasyonunda 21 Polis Tutuklandı

Mardin'de düzenlenen FETÖ operasyonda gözaltına alınan 21 eski polis tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 21 eski polisin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlılar Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - MARDİN