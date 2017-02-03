Mardin'deki Belediyelerin Kar Temizleme Çalışması

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kar yağışı sonrası yaptığı çalışmalardan vatandaşın memnun olduğunu bildirdi.



Başkan Dündar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın belediyelerin kar çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti.



Kar yağışının ani ve şiddetli olmasının cadde ve sokaklarda kısa süreli aksamalara neden olduğunu aktaran Dündar, şunları kaydetti:



"Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz, çalışmalarını ara vermeden sabah saatlerine kadar sürdürmesi ilimizde ulaşımı büyük ölçüde rahatlattı. Bu konuda kendilerini kutluyor, teşekkür ediyoruz."



Belediyelerin zorlu kar günlerinde başarılı bir performans sergilediğini anlatan Dündar, "Ama belediyelerimizin bu zorlukların üstesinden gelecek şekilde uyguladığı yoğun çalışmaların halk tarafından takdirle karşılandığını görmemiz ileriki süreç açısından da Mardin'imizi güzel günlerin beklediğinin habercisidir." ifadesini kullandı.