Mardin'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi... Operasyon anı kamerada



MARDİN - Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 228 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. MOBESE ve termal kameralar aracılığıyla da takibe alınan araç, düzenlenen operasyon ile durduruldu. Söz konusu araçta yapılan aramalarda 105 paket halinde 228 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlenen bir hafif ticari aracı takibe aldı. Polis ekipleri, MOBESE ve termal kameralar aracılığıyla yaklaşık 3 kilometre izledikleri aracı, düzenledikleri operasyon ile durdurdu. Hafif ticari araçta yapılan aramada 105 paket içinde 228 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet Nezir A. ve Ferhat H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(MSK-AKK-Y)