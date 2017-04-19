Mardin'de Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 228 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlenen bir hafif ticari aracı takibe aldı. Polis ekipleri, MOBESE ve termal kameralar aracılığıyla yaklaşık 3 kilometre izledikleri aracı, düzenledikleri operasyonla durdurdu. Hafif ticari araçta yapılan aramada 105 paket içinde 228 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet Nezir A. ve Ferhat H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN