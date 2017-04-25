Mardin'de Yolsuzluk Operasyonu: 12 Gözaltı

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında eski AK Parti Derik İlçe Başkanı ile birçok kurumda görevli memurların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinde rol aldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Eski Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'ın da evi olmak üzere birçok evde aramalar yapıldı. Aramaların ardından eski AK Parti İlçe Başkanı A.O.T., eski Özel İdare Müdürü S.G., Mehmet Ayaydın İlkokulu Müdürü M.I., Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli İ.I., Mal Müdürlüğünde Muhasebeci N.Ç., Çadır Kentte görevli K.G., H.A. ve M.S.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



(Mehmet Salih Keskin /İHA)