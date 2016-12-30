Mardin'de Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Mardin'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan iş yerlerine yapılan denetimlerde toplam 817 şişe kaçak içki ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi iş yerlerine denetim yaptı. 7 iş yerinde yapılan aramalarda toplam 817 şişe kaçak içki, 276 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 25 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı puro ve 19 adet çeşitli markalarda kaçak çay ve bir av tüfeği ele geçirildi.



7 iş yeri sahibine 5607 sayılı kanuna muhalefet ve 4733 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında işlem yapıldı. - MARDİN