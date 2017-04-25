Mardin'de Yetim Çocuklar Yararına Kermes

Mardin İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenlendi.



Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda açılan ve bir hafta sürecek kermeste, hazır yemek, gıda, giyim ve hediyelik eşya satışa sunuldu.



Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, kermesten elde edilecek gelirin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için harcanacağını söyledi.



Vakfa yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Timurağaoğlu, "Rabbim Halep'teki, Suriye'deki, Filistin'deki, Kudüs'teki mazlum Müslümanların yardımcısı olsun. Bizlerin derdi burada İbrahim'in ateşine su taşıyan serçe misali, bir gayret içerisindeyiz. Onların ateşine bir nebze de olsa su taşımak gayretindeyiz. İnşallah bereketli olur." diye konuştu.