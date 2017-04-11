Mardin'de Yapı Denetimi İstişare Toplantısı Yapıldı

Mardin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından '16. Yapı Denetimi İstişare' toplantısı yapıldı.



Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün rutin olarak düzenlediği 'Yapı Denetim İstişare' toplantılarının 16'ıncısını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yaptı. Toplantıya İl Müdür Vekili Mesut Ağrakçe, Yapı Denetim Şube Müdürü Alaattin Demirat, şehir planlayıcısı Zahide Akyüz, Jeofizik Mühendisi Hüseyin Soner Özer ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Şahin Erman, yapı denetim şirketlerinin denetçileri, proje ve uygulama denetçileri ve kontrol elemanları katıldı. Toplantıda, yapı denetim kanunu hakkında bilgi verildi. Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Mesut Ağrakçe, değişen 4708 Sayılı Kanun'un bazı maddeleri yapı denetim kuruluşlarına çok ağır idari ve hukuki müeyyidelerin getirdiğini belirtti. Yapı denetim şirketlerinin mevzuatlara riayet etmesini isteyen Ağrakçe, Mardin'deki yapı sektörünün istenilen düzeye getirilmesine herkesin katkı sunması gerektiğini dile getirdi.



Ağrakçe, son olarak mevzuatlara uymayan yapı denetim kuruluşlarına ve hazır beton üreten tesislere idari para cezasının kesileceğini kaydetti. - MARDİN