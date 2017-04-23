Mardin'de Varil İçinde Cephanelik Ele Geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, varil içerisinde taşlar arasına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçidildi.



Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan günü Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kızıltepe İlçesi Uzunkaya Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda, taşlar arasına gizlenmiş varil içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:



"3 Kalaşnikof silah, 1 G3 silah,1 M16 silah, 17 kaleşnikof şarjörü,11 biksi şarjörlüğü ve 1 M16 şarjörü ile birlikte bu silahlara ait çok sayıda mermi, bir adet pil bloku, iki adet roketatar sevk fişeği, bir sırt çantası, bir küçük telsiz, 4 el bombası, 1 roket mühimmatı, 2 roket sevk fişeği, 3 kilo amonyum nitrat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, patlayıcı maddeler olay yerinde imha edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."



- Mardin