Mardin'de "Valime Mektup Var" projesi kapsamında Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ile buluşan Dargeçit Ilısu Ortaokulu öğrencileri Mardin Müzesini gezdi.



Bir süre Yaman ile sohbet eden öğrenciler, daha sonra Mardin Müzesini gezdi.



Öğrenciler, müzede, tarihi sikke basarak ticaretin tarihi ve paranın buluşu hakkında bilgi aldı.



Unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatı yapan öğrenciler, Hacıvat ve Karagöz orta oyununu izledi.



Öğrenciler, daha sonra müze eğitim etkinlikleri kapsamında kağıt tabakalardan tasarımlar yaptı.