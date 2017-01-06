Mardin'de "Valime Mektup Var" Projesi

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, Dargeçit ilçesinde bir öğrencinin mektubunda talep ettiği ihtiyaçları karşıladı.



Dargeçit Altınoluk Ortaokulu öğrencisi Esra Çiçek "Gönül Elçileri" Programı kapsamında düzenlenen "Valime Mektup Var" Projesi ile okulunun ve kendisinin ihtiyaçlarını yazdı.





Çiçek'in "Okuluna talep ettiği jeneratör, akıllı tahta ve kendisi için de kışlık ayakkabı" talebini öğrenen Vali Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, talep edilen malzemeleri okula ulaştırdı.





Yazdığı mektupla okulunun ısınma ve aydınlatma ihtiyacını giderecek olan jeneratör, akıllı tahta ve kendisi için gönderilen tablet ve ayakkabıyı alan Çiçek, Vali Yaman ve eşine teşekkür ederek, kendilerini en kısa sürede ağırlamak istediklerini kaydetti.