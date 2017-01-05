Mardin'de Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.



Mardin Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde, bahçe duvarına gizlenmiş 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve şahsın evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir" denildi. - MARDİN