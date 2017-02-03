Mardin'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları

Mardin'de geçen ay uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 kişi tutuklandı, 109 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.





Çalışmalar kapsamında ocak ayı içerisindeki operasyonlarda 111 kilogram uyuşturucu madde, 409 uyuşturucu hap, 181 bin 657 paket sigara, 84 paket çay, 34 bin 220 litre motorin, 23 bin 220 lira sahte para ve 72 cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.



Operasyonlarda olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 49 şüphelinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 109 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.



Açıklamada, sağlıklı bir gelecek ve devletin menfaati için her türlü kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarını engelleme konusundaki mücadelenin kararlılıkla devam ettiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.