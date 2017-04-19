Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de hafif ticari bir araçta yapılan aramada, yaklaşık 228 kilogram esrar bulundu.



İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlenen bir hafif ticari aracı takibe aldı.



Polis ekipleri, MOBESE ve termal kameralar aracılığıyla yaklaşık 3 kilometre izledikleri aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada 105 paket içinde 228 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan Mehmet Nezir A. ve Ferhat H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.