Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarını işleyen şahıslara yönelik operasyon başlattı.





Operasyon kapsamında, Mardin'den takibe alınan bir araç, Diyarbakır'da durdurularak arandı.



Aramada aracın yakıt deposu ve bazı yerlerinde 8 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.



Araç sürücüsü K.K'nin gözaltına alındığı operasyonun ardından başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Havalimanı'nda da Ş.A, D.Z.A. ile M.K. gözaltına alındı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklandı.