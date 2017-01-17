Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Midyat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince, Akçakaya Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu Şehmus Muhammed ve Yusuf Amuke'nin evlerinde yapılan aramada 320 uyuşturucu hap, 90 gram Hint keneviri ile 30 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan Muhammed ve Amuke işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Amuke tutuklanırken, Muhammed adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.