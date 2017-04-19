Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 228 kilo esrar ele geçirildi



MARDİN'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, filmlere taş çıkaracak bir operasyonla takip ettiği ve daha sonra durdurup arama yaptığı araç içerisinde toplam 228 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Merkez Artuklu İlçesi'nde Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin takip ettiği 47 plakalı bir araç, filmlere konu olacak bir operasyonla durdurularak içerisinde arama yapıldı. Saat 23.15 sıralarında önü kesilerek durdurulan araç içerisindeki 2 kişiyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, araç içerisinde yaptıkları aramada, naylon poşetler içerisinde, 102 paket içerisinde 225 kilo ve 3 kilo 300 gram toz olmak üzere toplam 228 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ile ilgili olarak araçta bulunan Ferhat H. ve Mehmet Nezir A. adlı 2 kişinin sorgusu sürüyor.