Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 110 kilo esrar, 260 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 409 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 158 kişiden 49'u tutuklandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele ve kaçakçılık olaylarının" önlenmesine yönelik Ocak ayı içerisinde birden fazla operasyonun düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, 110 kilogram esrar, 260 gram eroin, 2 gram metamfetamin 409 adet hap ele geçirildi. Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 49 şüpheli şahıs haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Mardin Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylarla ilgisi bulunan şüpheli diğer 109 şahsa ise suçun konusuna göre (5607 ve TCK 191, 188 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından) yasal işlem yapılmıştır" denildi. - MARDİN