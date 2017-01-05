Mardin'de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Mardin'de açılacak uygulamalı girişimcilik eğitimleri için başvuruların başladığı bildirildi.



Dicle Kalkınma Ajansı'dan (DİKA) yapılan yazılı açıklamada, bölgede ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla KOSGEB işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimi verileceği belirtildi.



Açıklamada, 19-22 Ocak tarihlerinde verilecek eğitim programına katılmak isteyenlerin DİKA'ya başvurmaları istendi.