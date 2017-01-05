Mardin'de Umre Ödüllü Siyer Sınavı

Mardin Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatını konu alan "Siyer-i Nebi" sınavı yapılacağı bildirildi.



Peygamber Sevdalıları Mardin-Şırnak Koordinatörü Nureddin Geşgin, yaptığı açıklamada, 29 Ocak'ta yapılacak sınavda birinci olan 28 kişinin umre ile ödüllendirileceğini söyledi.



Bu sene 6'ncısı düzenlenecek sınav kayıtlarının 14 Ocak'a kadar devam edeceğini belirten Geşgin, özellikle gençlerin ve çukur siyasetinde yıkılan yerlerde yaşayanların sınava girmek için geçen yıllara göre daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.



Geşgin, "Sınav dört kategoriden oluşurken, dördüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar ki öğrenciler 'Hz. Muhammed' adlı kitaptan, lise öğrencileri 'Rehberimiz Hz. Muhammed' kitabından ve 18 yaş üstü olanlar ise 'Peygamber Efendimizin Hayatı' adlı kitaptan sınava girecek." dedi.



Sınava gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Geşgin, "Bu seneki teveccüh geçen senelere oranla çok daha fazla ve verimli geçiyor. Koordinatörlüğümüzün bölgesinde olan tüm yerlerdeki noktalarımız epeyce fazladır. Örneğin Kızıltepe'de 6 noktada kayıtlarımız devam etmektedir. Müftülükten aldığımız iznin ardından ilçe camileri ile medrese kapısına broşürlerimizi astık. Şu an da herhangi bir sıkıntı yok, beklentilerimizin çok üzerinde kayıtlar var." diye konuştu.